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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«المهندسين»: حقل ظهر غير خريطة البترول في مصر بشكل كامل

المهندس صبري الشرقاوي
المهندس صبري الشرقاوي

قال المهندس صبري الشرقاوي، رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين وخبير الطاقة، إن بدء الإنتاج في حقل ظهر كان من المفترض أن يحدث في فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات حتى يكتمل، لكن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومقابلته مع رئيس شركة “إيني” والاتفاق معه على تقليل المدة، بدأ الإنتاج خلال 18 شهر.

وأضاف الشرقاوي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "الخريطة البترولية في مصر تغيرت بشكل كامل بسبب بدء إنتاج حقل ظهر، فقبل افتتاحه كنا نعاني من نقص في الغاز الطبيعي، كما أن الاستهلاك المحلي كان يفوق الإنتاج بكثير".

وتابع رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين وخبير الطاقة: "وفي قطاع الكهرباء، كانت مصر تعاني من عدم القدرة الفعلية على تنفيذ مشروعات كبرى، لكن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس شركة سيمنز غير كل هذه الأمور وأصبحت مصر تصدر الطاقة الكهربائية".

وأكد أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 2000 مليون قدم مكعب في اليوم، بواقع 1300 مليون قدم مكعب من مصنع إدكو و700 مليون قدم مكعب من مصنع آخر.

شعبة البترول نقابة المهندسين خبير الطاقة الخريطة البترولية الغاز الطبيعى

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