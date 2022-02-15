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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بدء التنسيق بين الوزارات لتطبيق قانون تفعيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية.. ونواب: خطوة لتحقيق التنمية المستدامة.. وتوطين الصناعة محرّك رئيسي في تحقيق رؤية مصر 2030

نيفين جامع ، وزير
نيفين جامع ، وزير التجارة والصناعة

نائب: المجمعات الصناعية وفرت الآلاف من فرص العمل

برلمانية: توطين الصناعة خطوة نحو تحويل السوق المصري من مستهلك إلي منتج ومصدر فى آن واحد

برلماني يطالب  بتوفير البيئة المواتية لتشجيع المستثمرين

 

 

 

 

 

 أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه في إطار تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية فقد تم اصدار قرار بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعدد من الجهات ذات الصلة.

 

جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته الوزيرة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أمس الاثنين حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة.

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عضو بالشيوخ: المجمعات الصناعية تدعم استراتيجية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى

و ترأس الجلسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وشارك في الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الى جانب اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

 

و أشاد النائب خالد عيش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ ، برؤية وخطة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات، مؤكدا أن القيادة السياسية تسعي دائما للارتقاء بقطاع الصناعة وتوفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة بالمجمعات الصناعية ، والتى تعتبر ورقة رابحة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص تنموية لتشجيع المستثمرين.

 

وأوضح “ عيش ” فى تصريحات لـ «صدى البلد»: أن الملايين من عمال مصر فى ظل بناء الجمهورية الجديدة يجددون الثقة في الرئيس،  نحو اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري ، إضافة إلى دعمهم وتأييدهم ومساندتهم لتلك المشروعات القومية التي توفر فرص العمل والقضاء على البطالة بشكل كبير، ورفع كفاءة الإنتاج.

 

وأشار عضو الشيوخ إلى أن الملايين من عمال مصر الذين وقفوا وساندوا دولتهم خلال السنوات الأخيرة، مستمرون في الدعم والمساندة، رغم التحديات التي تواجههم، بإعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالأحداث، لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية؛ بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

 

من جانبها ثمنت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،رؤية وخطة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات،مشيرة إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية من خلالها.

 

و أكدت" متى “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" أن إنشاء المجمعات الصناعية ، والقائم  تشغيلها علي التخصص الصناعي ، ساهمت في توفيرالآلاف من فرص العمل للأيدى العاملة من الشباب ، الأمر الذي ساهم فى خفض معدلات البطالة.

 

وأشارت عضو صناعة النواب إلى أن توطين الصناعة بمثابة محرّك رئيسي في تحقيق رؤية مصر 2030، معربة عن تمنيها أن يكون هناك استثمار جيد فى هذا الشأن ، لاسيما و أن مصر لديها كل مدخلات الصناعة ، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد واعطائهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات لكي نتمكن من الوصول لصناعات جيدة ، إلى جانب الحرص على  التركيز علي تصنيع المواد الخام الأولية، وتحويل السوق المصري من مستهلك إلي منتج ومصدر فى آن واحد.

 

فى سياق متصل،ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب رؤية وخطة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تعميق التصنيع المحلى واحلال الواردات وتشكيل المجلس الاعلى للتصدير، مشيرا إلى ان القيادة السياسية تسعي للارتقاء بقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية.

وطالب النائب علاء قريطم ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين ،بضرورة تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية  احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.

وشدد قريطم على ضرورة توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة بالمجمعات الصناعية ،لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، لتشجيع المستثمرين.

وطالب النائب علاء قريطم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذ خطط وبرامج لفتح الاسواق الافريقية أمام الصادرات المصرية وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة الحالية،، فضلاً عن تكثيف الجهود لوضع معايير لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز منافسة المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

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