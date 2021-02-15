الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الرابع من 2020

ويرجع هذا الإنخفاض إلي إستمرار عوده الأنشطه اليوميه المعتاده لطبيعتها وذلك بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئى الذي اتخذته الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.



أولًا: قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):





29,965 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الرابع لعام 2020





وسجل تقدير حجم قوة العمل29,965 مليون فرد مقابل 28,171مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة إرتفاع مقدارها 6,4٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,161 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,804 مليون فرد أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24,577 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,388مليون فرد.



ويرجع سبب ذلك الإرتفاع إلي زيادة أعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة إستمرار عودة الأنشطة الإقتصادية مرة أخرى بعد إنهاء قرار الحظر الجزئي الذى إتخذته الدولة للحد من جائحة كورونا.





ثانيًا: المتعطلون:



سجل عدد المتعطلين 2,166 مليون متعطل بنسبة 7,2٪ من إجمالى قوة العمل (1,262 مليون ذكور ،904 ألف إناث) مقابل 2,061 مليون متعطل فى الربع الثالث 2020 بإرتفاع قدره 105 الاف متعطل بنسبة 5,1٪، وبإنخفاض قدره 163 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7,0٪.



المتعطلون طبقًا للنوع :-





5,1 %معـدل البطالة بين الذكور ، 16,8٪ بين الإناث خلال الربع الرابع لعام 2020



• بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 5,1٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 5,8٪ في الربع السابق مقابل 4,7٪ في الربع المماثل من العام السابق .



• بلغ معدل البطالة بين الإناث 16,8٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى ، بينما كان 15,2٪ في الربع السابق مقابل 22,7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .





بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29سنة ) خلال الربع الحالى 69,7٪ مقابل 65,8 ٪ فى الربع السابق





بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنه ) 69,7 ٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقًا لفئات السن التفصيلية كالآتى:



8,2 % لاجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 10,8 ٪للذكور ، 4,5 ٪ للإناث) مقابل 9,4٪ فى الربع السابق ( الذكور 10,0٪ و الإناث 8,1٪) .



35,9 % لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 31,8 ٪ للذكور ، 41,6 ٪ للإناث ) مقابل 31,7٪ فى الربع السابق( الذكور 28,6٪ و الإناث 37,9٪) .



25,6 % لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة) حيث بلغت ( 24,0 للذكور ، 28,0 ٪ للإناث) مقابل 24,7٪ فى الربع السابق ( الذكور 24,2٪ و الإناث 25,5٪) .



30,3 % من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنه) خلال الربع الحالي مقابل 34,2٪ خلال الربع السابق.





11,4 % معدل البطالة فى الحضر مقابل 4,0٪ فى الريف خلال الربع الرابع لعام 2020





إرتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11,4٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,9٪ فـــي الربــع الثالث من عام 2020 مقابل 11,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.



إنخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 4,0٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4,5 ٪ فى الربع الثالث من عام 2020 مقابل 5,4٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.





82,0 % من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الرابع لعام 2020





إرتفعت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 82,0٪ بينماكانت 78,9٪ فى الربع السابق من إجمــــالــــى المتعطليــــن وفي الربع الحالي موزعة كالأتى:



• 36,3 % بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 39,2٪ بالربع السابق و 39,9٪ فى الربع المماثل من العام السابق.



• 45,7 % بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 39,7٪ بالـربع السابق و 47,0٪ من الربع المماثل من العام السابق.







ثالثًا:المشتــــــغلون:





27,799 مليون مشتغل خلال الربع الرابع لعام 2020





بلغ عـدد المشتغلين 27,799 مليون فرد بينما كان 26,110 مليون فرد في الربع السابق بنسبة إرتفاع 6,5٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,664 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16,135 مليون مشتغل ، ويرجع سبب ذلك الإرتفاع إلي عودة الحياة لطبيعتها مرة أخري بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئى المتعلقة بفيروس كورونا وعودة تشغيل المصانع والمشروعات بكامل طاقتها فى خلال تلك الفترة.







المشتغلون طبقًا للحالة العملية





70,5 % نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الرابع لعام 2020



بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي19,595مليون مشتغل ( 16,695 مليون ذكور ، 2,900 مليون إناث) بنسبة 70,5٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 73,5٪ فى الربع السابق، مقابل 70,0% فى الربع المماثل من العام السابق.



بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 2,012 مليون مشتغل ( 1,930 مليون مشتغل من الذكور ، 82 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 7,2٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 9,9٪ فى الربع السابق ،مقابل 10,7 %فى الربع المماثل من العام السابق.



• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 4,576مليون مشتغل ( 4,030 مليون مشتغل من الذكور ، 546 ألف مشتغلة من الإناث) ، بنسبة 16,5٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 11,9٪ فى الربع السابق مقابل 12,5 %فى الربع المماثل من العام السابق.



• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,617 مليون مشتغل ( 661 ألف مشتغل من الذكور ، 956 ألف مشتغلة من الإناث ) بنسبة 5,8٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,6٪ فى الربع السابق مقابل 6,8 %فى الربع المماثل من العام السابق.





رابعا :المساهمة فى النشاط الاقتصادي





43,5 % معدل المساهمة* في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع لعام 2020



• بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 43,5 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 41,1٪ خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 43,1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.



بلغ معدل المساهمة ( الذكور 69,6٪ بينما كان 67,4٪ فى الربع السابق مقابل 68,1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإناث 16,1٪ بينما كان 13,4٪ فى الربع السابق مقابل 16,4 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.



بلغ معدل المساهمة ( في الحضر 43,4٪ ، فى الريف 43,6٪) بينما كان ( في الحضر 41,2٪ ، فى الريف 41,0٪) في الربع السابق ، مقابل( في الحضر 42,7٪ ، فى الريف 43,5٪) .



وسجلت الفئة العمرية ( 40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 61,2٪ .



أهم الأنشطة الإقتصادية التى إجتذبت و فقدت أكبر عدد من المشتغلين:



• نشاط تجارة الجملة والتجزئة إجتذب (634) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، بينما كان أعلى الأنشطة التى فقدت عمالة كان نشاط الإدارة العامة والدفاع بمقدار (95) ألف مشتغل.



نشاط الزراعة وصيد الأسماك إجتذب (382) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، وقد فقدت نشاط الخدمات الأخرى (34) الف مشتغل.



•ط نشاط التشييد والبناء إجتذب (317) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020 ، وقد فقد فى المقابل نشاط الوساطة المالية والتأمين بمقدار (22) الف مشتغل.



نشاط الصحة إجتذب (124) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020 ، وفى المقابل فقد نشاط المعلومات والإتصالات (20) الف مشتغل.



نشاط التعليم إجتذب (113) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، وفـى المقـابل فقد نشاط العقارات (13) ألف مشتغل.





التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الرابع لعام 2020



1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,716 مليون مشتغل ( 4,752 مليون من الذكور ، 964ألف من الإناث) بنسبة 20,6٪ من إجمالي المشتغلين محتلًا المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.



2. بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,351 مليون مشتغل(3,631 مليون من الذكور ،720 الف من الاناث )بنسبة 15,7٪ من اجمالي المشتغلين .



3. بلغ عدد المشتغلين في التشيد والبناء 3,686مليون مشتغل (3,665مليون من الذكور ،21 ألف من الاناث ) بنسبة 13,3٪ من اجمالي المشتغلين.



4. كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3,562 مليون مشتغل ( 3,239 مليون من الذكور ، 324 ألفا من الإناث) بنسبة 12,8٪ من إجمالي المشتغلين.



5. بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2,336 مليون مشتغل(2,315 مليون من الذكور، 21 الف من الأناث) بنسبة 8,4٪ من إجمالي المشتغلين.





أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة 7,2٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 7,3٪ فى الربع الثالث من عام 2020 بانخفاض قدره 0,1 ٪، وبانخفاض قدره 0,8٪ عن الربع المماثل من العام السابق.