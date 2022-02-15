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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

"مازدا" شبيهة بعربات التوكتوك… مفاهيم مجنونة لم تدخل الإنتاج التجاري

مفاهيم مجنونة لم
مفاهيم مجنونة لم تدخل الإنتاج التجاري

تبدع شركات السيارات في تصميم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم التنقل، وتتنافس بإصدار المفاهيم المختلفة التي يتم تقديمها في المعارض الدولية، بعضها لا يصلح للإنتاج الجماهيري من شدة غرابته وخروجه عن المألوف.

في السطور التالية ترصد "صدى البلد" أبرز المفاهيم "المجنونة" في عالم السيارات قدمتها الشركات ولم تبصر النور وظلت مجرد "كونسيبت" يُظهر مدى خيال وإبداع الصناع وكسرهم النمطية.

 

أولا: براتون بات 3/5/7 (1953)

وهي سيارة غريبة على شكل الخفاش وقد ابتكرت شركة Bertone البائدة 3 مفاهيم عجيبة لأفضل التقنيات المتاحة بين عامي 1953 و 1955. صُممت سيارة الوطواط لاستكشاف إمكانيات التصميم الديناميكي الهوائي ، وكان الدليل في الاسم - BAT ترمز إلى Berlinetta Aerodinamica Tecnica. في الوقت الذي كانت فيه معظم التصميمات تعود إلى حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية هذا المفهوم بدا وقتها وكأنه مركبة فضائية.

براتون بات 3/5/7

ثانيا:  مازدا  EX-005 

من إنتاج سنة 1970 وهي سيارة صغيرة الحجم صممت خصيصا للتنقل داخل شوارع المدينة تحتوي مقاعدة أربعة، غير مريحة على الإطلاق وفقيرة في الخام والجودة، تضفي على السيارة ككل مظهرا رديئا حيث أنها مصنوعة من البلاستيك المصبوب. كما أن عوامل الحماية من التقلبات الجوية وحالة الطقس مثيرة للشفقة كما أنها لا تحتوي على أية عوامل أمان تحمي من الحوادث، من يراها اليوم يجد أنها شبيهة بعربات التوكتوك ولكن الشيء الإيجابي الوحيد أنها بمجموعة نقل هايبرد (هجينة) وهو بعد نظر من  مازدا.

مازدا EX-005 

ثالثا: Dome Zero

سيارة عجيبة الشكل وقبيحة المنظر وبطلاء يثير استهجان قطاع عريض من محبي السيارات، قدمت كمفهوم من سنة 1979 من قبل شركة DOME Co. Ltd اليابانية البائدة في معرض جينيف الدولي للسيارات في دورته الـ 48 وكانت من المفترض أنها تستلهم إطلالتها الكارثية من "لامبورجيني كونتاش"، وكانت من المفترض أن تشارك في سباق "لومان 24 ساعة" بفرنسا ولكن لم يحدث ذلك.

Dome Zero

رابعا:  أستون مارتن  bulldog

ليس فقط الاسم غريب ومثير للاهتمام حيث أنه اسم سلاسة شهيرة للكلاب، لكن شكل المفهوم أيضا كان ويظل غريب حتى يومنا هذا، من إنتاج 1979، صممه ويليام تاونز وكان من المفترض أن تنتج استون مارتن 25 نموذجا منها ولكن العلامة التجارية الإنجليزية عادت لرشدها ولم تبني سوى نسخة واحدة فقط طرحتها كمفهوم.

أستون مارتن bulldog

خامسا: تويوتا CX-80

قدمتها تويوتا لأول مرة في معرض طوكيو الدولي للسيارات وهي سيارة عائلية من فئة الهاتشباك وزعمت الشركة اليابانية وقتها أنها بهذا التصميم تقدم النموذج العصري لما سيبدو عليه سيارات جيل المستقبل ولكنها لم تحظ بأي إعجاب أو استحسان حتى أنها وصفت بأنها من تصميم أطفال في المدرسة وأنه من المعيب تصميم سيارة كما لو أنها معصوبة العينين.

 

تويوتا CX-80
تويوتا استون مارتن مارتن bulldog Dome Zero مازدا مازدا EX-005 براتون بات

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