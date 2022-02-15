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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية بـ كفر الشيخ تعلن عن قروض تمويل المرأة المعيلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، اليوم، عن بدء تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبنك ناصر الاجتماعي والخاص بقروض تمويل مشروعات المرأة المعيلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة مع مسئولي بنك ناصر وبمشاركة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة الدكتورة مها الحوشي، رئيس اللجنة، والذي يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدت الشهر الماضي للبدء الفوري في تلقي طلبات الراغبين في الحصول علي القرض والذي يقدم بدون فوائد علي الإطلاق.

وأضاف «عبد الغفار» أن القرض يسدد علي 24 شهراً والمستفيد من المرأة من 21 سنة حتي 59 سنة والمستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم سارية – إيصال مرافق حديث- إفادة المعاش لاصحاب المعاشات او الرقم التأميني لغير مستحقي المعاش – فاتورة شراء البضاعة – بحث اجماعي من الشئون الاجتماعية – إفادة بعدم وجود حيازة زراعية – عقد إيجار للمنشأة لمدة 5 سنوات .

وأضاف «عبد الغفار» أن الصرف يتم بعد 15 يوم عمل من تسليم الأوراق إلى بنك ناصر الاجتماعي وأن يمكم للراغبين في الحصول علي القرض تسليم الأوراق المطلوبة بمقر الغرفة التجارية بكفرالشيخ وفرع دسوق وتقوم الغرفة بدورها بتسليمها الي البنك.

وأكد عبدالغفار أن الغرفة التجارية لكفرالشيخ تنازلت عن ½ % المقرر لها وفقاً للبرتوكول لصالح المرأة المعيلة كما تم إعفاء المرأة المعلية التابعة لغرفة كفرالشيخ من بعض المستندات مثل الفيش والتشبيه.

وأوضح أن الغرفة ولجنة سيدات الأعمال بها سوف تطوف القري والنجوع للتعريف بالقرض رغبة منها في تحقيق اقصي استفادة لصالح المرأة المعيلة بمحافظة كفرالشيخ والذي يأتي تنفيذا ً لجهود الدولة في مبادرة حياة كريمة وسوف يتم وضع أرقام  المختصين لسهولة التواصل معاهم من قبل الراغبين في الحصول علي القرض.

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