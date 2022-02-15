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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وجهت نداءًا جديدًا لمواطنيها.. إسرائيل تدرس نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية

إسرائيل توجه نداء
إسرائيل توجه نداء جديدا لمواطنيها في أوكرانيا

وجهت إسرائيل، اليوم "الثلاثاء"، نداءًا جديدا لمواطنيها في أوكرانيا وسط ما اعتبرته "تزايد مؤشرات التصعيد" هناك.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "جري هذا الصباح تقييم جديد للوضع في غرفة العمليات بالوزارة بخصوص الوضع في أوكرانيا، برئاسة وزير الخارجية يائير لابيد".

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وأضافت: "في ضوء المؤشرات المتزايدة لإمكانية التصعيد في البلاد، تجدد وزارة الخارجية دعوتها للمواطنين الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا لمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن".

وتابعت أن طاقم السفارة الإسرائيلية في كييف، برئاسة السفير ميشال برودسك والذي يضم تعزيزات قنصلية وصلت من وزارة الخارجية في إسرائيل، يواصل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين المحتاجين.

وكشفت عن وصول موظفين آخرين من وزارة الخارجية اليوم إلى مدينة لفيف غرب أوكرانيا استعدادا لاحتمال نقل السفارة".

وقالت إنه بناء على طلب السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا، وافقت الجامعات الرئيسية في البلاد على السماح للطلاب الإسرائيليين بمواصلة دراستهم عن بعد، وبالتالي السماح لهم بمغادرة البلاد.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: "أدعو الإسرائيليين الذين ما زالوا في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد. نافذة فرصة الخروج توشك على الإغلاق".

كانت إسرائيل قد شرعت في إجراءات لإعادة مواطنيها من أوكرانيا عبر تسيير رحلات جوية عاجلة.

ويقدر عدد الجالية اليهودية في أوكرانيا بما بين 150 إلى 200 ألف يهودي، من بينهم 10-15 ألف إسرائيلي، منهم ما يزيد عن ألفي طالب، معظمهم من فلسطيني الداخل (عرب 48).

وفي الأشهر القليلة الماضية، اتهمت الولايات المتحدة والغرب وأوكرانيا روسيا بتعزيز القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد مزعوم لـ "غزو". ونفت موسكو هذه الاتهامات.

وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه، أن الاتهامات دعاية كاذبة وذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره موسكو تهديدا لأمنها القومي.

وقالت موسكو أيضا، إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية.

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