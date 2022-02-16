عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 مارس.. الحكم في دعوى عدم دستورية إجراءات التقاضي بمنازعات العمل الجماعية

صدى البلد

قررت المحكمة الدستورية العليا،  مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي فى منازعات العمل الجماعية والتى تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من عماله لجلسة 5 مارس.

حيثيات حكم مجازاة طالب جامعة حلوان المتحرش

تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا.. المستشار بولس فهمى يؤدى اليمين القانونية أمام السيسى اليوم.. وإحالة المستشار سعيد مرعى للمعاش بسبب ظروفه المرضية

وتنص المادة 168 من قانون العمل على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم.

وتنص المادة 169 "إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً".

وتنص المادة 170 "إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة".

 

المحكمة الدستورية العليا المحكمه الدستورية الدستورية العليا قانون العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

الأهلي يوافق على احتراف محمد عبد المنعم بشرط

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

موضوعات متعلقة

حيثيات حكم مجازاة طالب جامعة حلوان المتحرش

تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا.. المستشار بولس فهمى يؤدى اليمين القانونية أمام السيسى اليوم.. وإحالة المستشار سعيد مرعى للمعاش بسبب ظروفه المرضية

رجال الشرطة يتصدرون.. شاهد الإقبال على مجلس الدولة لسحب ملفات التعيين

غابت الإناث في آخر يوم.. شاهد مجلس الدولة يسمح للطلاب بسحب ملفات التعيين

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

هل الخلع يحسب طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟.. الإفتاء تجيب

مي عبد الحميد: حاسبة التمويل العقاري توفر المعلومات للمواطنين راغبي الحصول على الوحدات السكنية

أزمة تاريخية أم صراع على الطاقة.. «إيرينا تسوكرمان» تكشف لـ«صدى البلد» حقيقة الوضع الإنساني في أوكرانيا|حوار

القائمة الكاملة لأسعار جيلي موديل 2022 في مصر

بنسبة 19%..الصحة العالمية تعلن عن تراجع كبير في إصابات كورونا حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لورانس العرب يغير ديانته من أجل سيدة القصر.. لماذا ندم عمر الشريف على طلاق فاتن حمامة؟

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش.. كم مرة تزوجت؟ و100 شرط لفتى أحلامها

فيديو

8 نصائح لحماية البشرة ضد الجفاف .. تعرف عليها |فيديو

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب.. وتفاصيل جديدة حول مرض حمو بيكا|فيديوجراف

شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ