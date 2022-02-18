اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان حاتم ذو الفقار الذي قدم عددا من الأعمال الفنية الشهيرة وبرغم من تقديمه عديد من الأدوار الثانوية، إلا أنه اشتهر بأدوار الشر.

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ولد حاتم ذو الفقار في عام 1952، بقرية ساحل الجوابر بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، وعاش مع أسرته بمنطقة العباسية بالقاهرة، وهو الشقيق الأوسط بين الأخ الأكبر المهندس ماهر راضي والشقيقة الصغرى الدكتورة "أنوار".



ورغب حاتم ذو الفقار في أن يلحقه بالكلية الحربية، الا أنه فضل الالتحاق بمعهد التمثيل مما دفعه لترك الدراسة الحربية، بعد أن قضي بها عامين.

أما اسم حاتم ذو الفقار الحقيقي فهو حاتم محمود راضي واختار لنفسه الاسم الفني بعد أن حصل علي لقب "ذو الفقار" من الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، الذى كان يجاوره في السكن بمنطقة العباسية، وقدم ما يقرب من 89 عملا فنيا، ما بين السينما والدراما والسهرات التليفزيونية، وقد اشتهر بأداء دور الشر والنصب والاحتيال والعاشق المخادع على الشاشة.