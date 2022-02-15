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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي لنظيره الأمريكي: الخطاب العدواني من جانبكم غير مقبول

سيرجي لافروف وأنتوني
سيرجي لافروف وأنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تقبل الخطاب العدواني التي تنتهجه الولايات المتحدة وحلفاؤها تجاهها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن لافروف أشار خلال اتصال هاتفي مع بلينكن، إلى عدم قبول موسكو للخطاب العدواني.

وأضاف البيان: "لافروف أشار بشكل خاص إلى عدم القبول بالخطاب العدائي من قبل واشنطن وحلفاؤها المقربين".

وأوضح البيان، أن الوزيرين ناقشا جدول الاتصالات القادمة على مختلف المستويات بين البلدين.

 

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ويأتي هذا الاتصال على خلفية تصاعد الخلافات والتوتر بين روسيا ودول الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، وحلف الناتو، بسبب أوكرانيا واتهام الدول الغربية لموسكو بتحضيرها لغزو الأراضي الأوكرانية، الشيء الذي تنفيه روسيا جملة وتفصيلاً، متهمة واشنطن والناتو باستخدام ذريعة أوكرانيا لهدف التوسع شرقاً قرب الحدود الروسية.

 

وكان لافروف، أعلن خلال اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، أن فرص الحوار بين موسكو والغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تستنفذ بعد؛ مشيرا إلى أن هناك دائما فرصة للتوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.

 

وتلقت موسكو ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحاتها حول الضمانات الأمنية، في 26  يناير الماضي.
 

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