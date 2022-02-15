الأزهر يقرر الاستعانة بالوعاظ والواعظات لسد العجز في المعاهد

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، عن رغبته في الاستعانة بالوعاظ والواعظات من العاملين بالأزهر الشريف فقط؛ لسد العجز في المواد الشرعية، والمواد العربية، ومادة القرآن الكريم بنظام أجر الحصة لمن يرغب في ذلك.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، الشروط المطلوبة في الوعاظ والواعظات، وهي:

1) مادة القرآن الكريم:

• أن يكون المتقدم ممن يجيدون أحكام تلاوة القرآن الكريم وتجويده إجادة تامة. • اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفهية في أحكام التلاوة والتجويد. • اجتياز الدورة التخصصية التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية.

2) المواد الشرعية والعربية:

• أن يكون المتقدم من المتخصصين في المادة المتقدم عليها. • اجتياز المقابلة الشخصية. • الحصول على برنامج التأهيل التربوي المعد بمعرفة لجنة التأهيل التربوي بالأزهر، علمًا بأنه سيتم تنسيق هذا بمعرفة قطاع المعاهد الأزهرية. • اجتياز الدورة التخصصية التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية.

3) شروط عامة :

• تقدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال الرابط أدناه.

• يتم استيفاء موافقة مجمع البحوث الإسلامية بمعرفة قطاع المعاهد الأزهرية لمن يقع الاختيار عليه.

• ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عامًا.

• يتم تحديد نصاب وجدول الحصص الأسبوعي لمن يتم الاستعانة بهم بناءً على حاجة المعهد بالإدارة التعليمية التابع لها محل الإقامة، على أن يتم اعتماد جدول الحصص من إدارة الوعظ المختصة.

• تكون الاستعانة بالسادة الوعاظ في مادة القرآن الكريم اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2022، والتخصصات المواد الشرعية والعربية من العام الدراسي 2022/2023 لاستيفاء جميع الاجراءات والشروط السابقة.

• التقدم لمدة 10 أيام من تاريخ الإعلان.

رابط التقديم من هنا

