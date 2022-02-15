الجمعة و السبت و الأحد.. الأرصاد تحذر المواطنين.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات و الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت الأسبوع الماضي استقرار فى الأحوال الجوية، ولكن بداية من يوم الجمعة سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن حالة عدم الاستقرار و الأمطار ستكون أيام الجمعة و السبت و الأحد.

ولفت إلى أنه يتمنى أن تكون حالة عدم الاستقرار خفيفة، ولا تحدث مشكلات كبيرة.



وفى نفس السياق كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الأيام المقبلة، وقالت إن اليوم شهد أجواء شتوية، على مستوى الجمهورية، ودرجات الحرارة اليوم فى المعدل الطبيعي.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة تكونت بسبب حالة الجو المستقرة، موضحة أن هذه الحالة ستستمر حتى يوم الخميس فقط.

ولفت إلى أنه من بعد الخميس سيكون هناك حالة من التقلبات الجوية على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وسيصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة وسيكون ملحوظا بشدة يوم السبت، بالإضافة إلى نشاط في حركة الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة واضطراب حركة الملاحة البحرية.

وأشارت إلى أن حالة التقلبات الجوية ستبدأ من ظهر الجمعة وستنتهي مع صباح الأحد ومن بعدها تعود حالة الاستقرار مرة أخرى، مشددة على أهمية التزام قائدي السيارات والمسافرين على الطرق بقيادة السيارة بهدوء تام نظرًا لوجود الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر.