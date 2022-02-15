بعد الهزيمة من سموحة .. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

يواجه الزمالك منافسه ساجرادا اسبيرانسا الأنجولى يوم السبت المقبل في تمام الساعة 6 مساءً فى الجولة الثانية بدور المجموعات، ضمن منافسات دوري ابطال أفريقيا.

ويستضيف بيترو أتليتكو نظيره الوداد المغربي يوم السبت المقبل علي ملعب 11 نوفمبر .

وتعادل الزمالك فى الجولة الأولي مع بيترو أتليتكو بهدفين لكل منهما، وفاز الوداد المغربي على ساجرادا اسبيرانسا الإنجولى بثلاثة أهداف دون رد.

تضم المجموعة الرابعة:، الزمالك ، الوداد المغربي ، ساجرادا اسبيرانسا ، بيترو أتليتكو .

وجاء ترتيب المجموعة كالآتى :

1- الوداد المغربي 3 نقاط .

2- الزمالك نقطة وحيدة .

3- بيترو أتليتكو نقطة وحيدة .

4- ساجرادا اسبيرانسا دون نقاط .