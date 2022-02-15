ضبط برفانات ومستحضرات تجميل مهربة مع راكب بالمطار.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة مدحت عبدالصبور أحمد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .



أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط العربية القادمة من الشارقة اشتبه أحمد صابر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد مدحت مأمور الفحص المعين على جهاز الفحص فأفاد بوجود أجسام متماثلة .

وبالعرض على أحمد عاطف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب قام بتكليف ابراهيم مصطفى ابراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 237 عبوة مستحضرات تجميل وبرفانات مخبأة بين طيات ملابس الراكب .

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 6 لسنة2022 .

وقام بتحريز المضبوطات عبدالقوى عزوز ، هند النجار ، حسام سليمان .



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