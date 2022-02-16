عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الطائرة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت النجمة ياسمين صبرى صورة لها من داخل طائرة خاصة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت ياسمين صبري من داخل طائرتها الخاصة، باطلالة بسيطة مرتدية توب باللون الأبيض، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، وميك اب ناعم.


جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.
 

وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

 

 

IMG_٢٠٢٢٠٢١٥_٢١٣٩١٧
IMG_٢٠٢٢٠٢١٥_٢١٣٩١٧
IMG_٢٠٢٢٠٢١٥_٢١٣٩٠٦
IMG_٢٠٢٢٠٢١٥_٢١٣٩٠٦
IMG_٢٠٢٢٠٢١٥_٢١٣٨٥٤
IMG_٢٠٢٢٠٢١٥_٢١٣٨٥٤
من داخل الطائرة ياسمين صبري تتألق في احدث ظهور اللون الابيض اعمال ياسمين صبري آخر أعمال ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

مستشار وزير التموين: الارتفاعات السنوية في أسعار الذهب تصل إلى 25%

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يحتفل بفوز مانشستر يونايتد على برايتون .. صور

شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

جمال عبد الحميد: الزمالك يسافر اليوم إلى أنجولا.. وأحمد مرتضي متحدثا رسميًا لمجلس إدارة

تفاصيل ارتفاع أسعار المحمول.. الاحتكار سبب الغلاء و5 وكلاء يتحكمون في السوق

هل يصح التطهر بماء البحر والوضوء منه ؟ رد الأزهر والإفتاء

المرور السعودى يحذر قائدي المركبات من مفاجآت أثناء سيرهم على الطرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش| كم مرة تزوجت ؟.. و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

بشهادة شاكوش .. بسمة وهبة تحسم الجدل بشأن إصابة حمو بيكا بمرض نادر

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. مادة طبيعية تخفض الكوليسترول الضار ولها آثار تجميلية على البشرة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ