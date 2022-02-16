من داخل الطائرة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

نشرت النجمة ياسمين صبرى صورة لها من داخل طائرة خاصة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ياسمين صبري من داخل طائرتها الخاصة، باطلالة بسيطة مرتدية توب باللون الأبيض، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، وميك اب ناعم.



جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.