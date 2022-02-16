وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: المستثمر لازم يوفر المبلغ كامل قبل ما يستورد|فيديو

قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، انه من الضروري أن نفصل بين شيئين الأول هو الاستيراد بشكل عام والاستيراد للصناعة ، مؤكدا أن الاستيراد للصناعة مبني علي علاقات طويلة مع موردي المواد الخام مشيرا إلي أن هناك صناعات في مصر مازالت قائمة علي استيراد المواد الخام من الخارج .

وأضاف السلاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة " المذاع علي قناة " أون إى"، أن هناك الكثير من الصناعات لا يمكنها الحصول علي مبالغ مالية كبيرة من البنوك وبالتالي يقوم باستيراد المواد الخام التي يريدها من اجل تصنيع المنتج الخاص به وبعد ذلك يقوم بالتسديد للمستورد التي أعطاه المواد الخام .

وأوضح السلاب ، أن المستثمر لازم يوفر المبلغ كاملاً قبل ما يستورد وهذا لا يستطيع المصنع توفيره واذا وفر هذا المبلغ من البنك يعمل هذا علي زيادة أعباء كثيرة علي المنتج .