عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ساحر.. مريم أوزرلي تبرز أناقتها في آخر ظهور لها عبر انستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

شاركت الممثلة التركية  مريم أوزرلي، صور لها مع أطفالها أثناء زيارتها لدبي، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة وبسيطة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.
 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي


وظهرت مريم أوزرلي، وهي ترتدي فستان طويل من الحرير باللون الأزرق الناعم وعليه ورود باللون السماوي الفاتح وباكمام طويلة ؛ وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

بـ إطلالة جديدة.. نوال الزغبي تبهر جمهورها في أحدث ظهور | شاهد

وسط الثلوج .. إطلالة جذابة لـ درة عبر إنستجرام


وقامت مريم أوزرلي بلم خصلات شعرها الذهبية إلى الوراء وقامت بعمله كحكة بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.

 

ولم تتكلف  مريم أوزرلي، في وضع الماكياج، واختارت الظهور بملامح بسيطة وناعمة .
 

مريم أوزرلي


واكتفت مريم أوزرلي بالظهور بإطلالة طبيعية دون ارتداء الإكسسورات ..
 

حياة مريم أوزرلي الأسرية

 

ولدت مريم أوزرلي في ألمانيا عام 1983، وهي إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم “حريم السلطان”، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
 

مسيرة مريم أوزرلي الفنية

 

قدمت مريم خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت من خلال أحدها شهرة كبيرة، ونجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان». 

وحلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل، وتحلم بالعيش في بلد عربي.

ورغم عيشها بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».
 

تحب الأكل

في الوقت الذي تتظاهر الكثير من الفنانات بعدم رغبتهن في الأكل، خاصة على الهواء وفي الأماكن العامة، ظهرت الفنانة «مريم أوزرلي» وهى تتناول الوجبات المصرية على الهواء، حتى أنها عبرت عن عشقها للأكل، وتناولت الحمام المصري والمحشي وعددا من الأكلات المصرية، وعبرت عن سعادتها بالأكل المصري ورغبتها بالأكل أكثر، قائلة: "الفستان خلاص بقى ضيق عليا.. وعايزة آكل تاني ومش عارفة".

 

تهوى الكركبة

ورغم كونها واحدة من أشهر النجمات الجميلات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاعتراف بأنها تحب "الكركبة" وتأكل بأصابعها خلال تواجدها في بيتها، دون أن تلتزم بقواعد الإتيكيت كما تدعى العديد من الفنانات، حيث قالت: "بحب وانا قاعدة في البيت بتفرج على التليفزيون الدنيا تبقى مكركبة حواليا.. فيه أكل كتير في كل مكان وحاجات ملهاش لازمة".

 

أم غير مثالية

الفنانة التي قدمت دور السلطانة ولها العديد من الجواري والخدم في مسلسل «حريم السلطان»، وصفت نفسها بالأم غير المثالية لكونها تأكل بأصابعها وتحب الكركبة، قائلة "بنتي لما بتلاقيني باكل بأصابعي بحس إنها بتقول عليا أم غير مثالية".

 

مريم اوزرلي إطلالة مريم أوزرلي حياة مريم أوزرلي مسيرة مريم اوزرلي صور مشاهير انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

موضوعات متعلقة

من الطائرة.. مريم أوزرلي وبناتها يخطفن الأنظار عبر انستجرام

مريم أوزرلي بإطلالة ناعمة تحتفل بعيد ميلاد إبنتها الثامن على إنستجرام

بلوك ناعم.. مريم أوزرلي تشارك متابعيها صورة مع ابنتها الرضيعة

مريم أوزرلي وابنتها يشعلان إنستجرام في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

مدرب ساجرادا الأنجولي: لن نلعب بطريقة دفاعية ضد الزمالك

سفير مصر في ليلونجوي يسلم خطابا من سامح شكري إلى وزيرة خارجية مالاوي

3 شهور فترة سماح.. حماية المستهلك: ألزمنا أصحاب المصانع والشركات بكتابة العمر الافتراضي على السلع|فيديو

عيسى: قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل الاستيرادية يسبب خسائر ضخمة..فيديو

قصة امرأة اشترطت أن تكون زوجة ثانية والسبب غريب.. اعرف ماذا حدث لها؟

حماية المستهلك: غرامة 2 مليون جنيه لغير الملتزمين من الشركات بحل مشكلات المستهلكين|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش.. كم مرة تزوجت؟ و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

فيديو

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب.. وتفاصيل جديدة حول مرض حمو بيكا|فيديوجراف

شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

بشهادة شاكوش .. بسمة وهبة تحسم الجدل بشأن إصابة حمو بيكا بمرض نادر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ