موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء مع خصمه إنتر ميلان الإيطالي، على ملعب “سان سيرو” ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وتُقام مباراة الإياب على ملعب "الأنفيلد" بين الفريقين وذلك يوم 8 مارس المقبل.

كما يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة الإنتر اليوم في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا

ونشر الحساب الرسمي ل ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عددا من الصور لـ محمد صلاح نجم الفريق أثناء المران استعدادا لمواجهة الإنتر.

وينفرد محمد صلاح، نجم ليفربول، بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد مرور 25 جولة منه، برصيد 16 هدفا.

ويقدم محمد صلاح، موسمًا كرويًّا قويًّا للغاية مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي، وهو ما وضعه على قمة هدافي المسابقة حتى الآن بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه البرتغالي "جوتا"، صاحب المركز الثاني بـ 12 هدفا.

ويأتي رحيم ستيرلينج، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الثالث بشأن هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهدا ، ويليه جيمي فاردي، في المركز الرابع برصيد 9 أهداف، ثم الكروي “سون”، مهاجم توتنهام في المركز الخامس بـ 9 أهداف أيضًا.

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزا مهما على بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد فابينيو لليفربول من ركنية في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

ووصل ليفربول للنقطة 54 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الـ14 في المركز الأخير وله 4 مباريات مؤجلة.

وعاد النجم المصري محمد صلاح والأسد السنغالي ساديو ماني إلى تشكيل ليفربول الأساسي، بعد غياب أكثر من 40 يوما بسبب مشاركتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.