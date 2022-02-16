عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء مع خصمه إنتر ميلان الإيطالي، على ملعب “سان سيرو” ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان
من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وتُقام مباراة الإياب على ملعب "الأنفيلد" بين الفريقين وذلك يوم 8 مارس المقبل.

كما يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة الإنتر اليوم في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا 

ونشر الحساب الرسمي ل ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عددا من الصور لـ محمد صلاح نجم الفريق أثناء المران استعدادا لمواجهة الإنتر.

وينفرد محمد صلاح، نجم ليفربول، بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد مرور 25 جولة منه، برصيد 16 هدفا.

ويقدم محمد صلاح، موسمًا كرويًّا قويًّا للغاية مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي، وهو ما وضعه على قمة هدافي المسابقة حتى الآن بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه البرتغالي "جوتا"، صاحب المركز الثاني بـ 12 هدفا.

ويأتي رحيم ستيرلينج، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الثالث بشأن هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهدا ، ويليه جيمي فاردي، في المركز الرابع برصيد 9 أهداف، ثم الكروي “سون”، مهاجم توتنهام في المركز الخامس بـ 9 أهداف أيضًا.

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزا مهما على بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد فابينيو لليفربول من ركنية في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

ووصل ليفربول للنقطة 54 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الـ14 في المركز الأخير وله 4 مباريات مؤجلة.

وعاد النجم المصري محمد صلاح والأسد السنغالي ساديو ماني إلى تشكيل ليفربول الأساسي، بعد غياب أكثر من 40 يوما بسبب مشاركتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

الأهلي يوافق على احتراف محمد عبد المنعم بشرط

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

هل الخلع يحسب طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟.. الإفتاء تجيب

مي عبد الحميد: حاسبة التمويل العقاري توفر المعلومات للمواطنين راغبي الحصول على الوحدات السكنية

أزمة تاريخية أم صراع على الطاقة.. «إيرينا تسوكرمان» تكشف لـ«صدى البلد» حقيقة الوضع الإنساني في أوكرانيا|حوار

القائمة الكاملة لأسعار جيلي موديل 2022 في مصر

بنسبة 19%..الصحة العالمية تعلن عن تراجع كبير في إصابات كورونا حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لورانس العرب يغير ديانته من أجل سيدة القصر.. لماذا ندم عمر الشريف على طلاق فاتن حمامة؟

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش.. كم مرة تزوجت؟ و100 شرط لفتى أحلامها

فيديو

8 نصائح لحماية البشرة ضد الجفاف .. تعرف عليها |فيديو

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب.. وتفاصيل جديدة حول مرض حمو بيكا|فيديوجراف

شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ