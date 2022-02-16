ياسمين صبري تبهر جمهورها بـ سيلفى المرايا .. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



وتألقت ياسمين صبري بملابس شتوية أمام المرآة، مرتدية بلوفر صوف اسود وبنطال مجسم بنفس اللون، حيث حازت على إعجاب جمهورها على السوشيال ميديا.



وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل ياسمين صبري المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً.



وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.



وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019.



ويشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وإسلام جمال وآخرون، وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.



