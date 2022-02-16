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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

شريفة ماهر
شريفة ماهر

عادت الفنانة شريفة ماهر لتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث من جديد، بعد حديثها عن علاقتها السيئة بأبنائها وأزماتها معهم التي لم تنته رغم وفاة ابنها، الذي كان على خلاف معها.

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

شريفة ماهر: ابني هددني بقتل زوجي.. ونجلتي استولت على عمارة بملايين.. فيديو

وعبرت الفنانة شريفة ماهر، خلال لقائها مع الإعلامية نشوى مصطفى، في برنامج "بنت البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، عن حزنها الشديد من معاملة أبنائها لها بهذا الشكل، وحرصهم على المال أكثر من رضاء الأم.

وقالت: “بنتي قلبها حجر، وأخذت عمارة ملكي في ميدان لبنان قيمتها ملايين، وطلبت مني الطلاق من زوجي، بحجة أنه ليس وزيرا مثل والدها”، مشيرة إلى أن زوجها يحترمها ويقدرها ويفي باحتياجاتها.

ولفتت الفنانة المعتزلة إلى أن زوجها لا يطلب منها أي شيء، قائلة: "لو اديت لزوجي فلوس مش هاحترمه"، مضيفة: "ابني بعت ليا ابنه يهددني بقتل ابنتي أو تشويها، كما هددنى بقتل زوجي".

وأكملت: "كنت أثق في ابني جدا، لكنه صدمني عندما هددني، واكتشفت إن مفيش ضمير، ده كمان أخد شقتي اللي في جاردن سيتي والمقابر التي اشترتها، هاتدفن فين؟ أنا بناشد الرئيس السيسي عشان مليش غيره".

دول شياطين

وقالت الفنانة شريفة ماهر، إن أبناءها لا يعترفون بابنتها من زوجها الثاني، ولا يريدون منحها حقوقها من الميراث، حتى أصيبت ابنتها بأمراض نفسية، ورفضت الفنانة الدعاء لأبنائها مرددة: "دول شياطين ربنا مبيهديش شيطان".
 

شريفة ماهر الفنانة شريفة ماهر ميدان لبنان نشوى مصطفى السيسي

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