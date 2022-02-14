شريفة ماهر: ابني هددني بقتل زوجي.. ونجلتي استولت على عمارة بملايين.. فيديو

روت الفنانة شريفة ماهر، كواليس أزماتها مع أبنائها خلال الفترة الأخيرة.



وقالت شريفة ماهر خلال لقائها مع الإعلامية نشوى مصطفى، في برنامج «بنت البلد»، على قناة صدى البلد «ابنتي كأن فيه حجر مكان قلبها، أخذت عمارة ملكي في ميدان لبنان قيمتها ملايين، وطلبت مني الطلاق من زوجي»، مضيفة: «قالتلي تتطلقي من جوزك، وإلا ملكيش حاجة، عشان مش وزير زي والدها».



وأكدت أن زوجها لا يطلب منها أي شئ «لو أديت لزوجي فلوس مش هحترمه، زوجي شايلني»، مضيفة «ابني بعت ليا ابنه يهددني بقتل ابنتي أو تشويها، وهددنى بقتل زوجي».



وأكملت: «كنت أثق في ابني الذي هددني جدا، لكني صدمت فيه واكتشفت أن مفيش ضمير»، مردفة «ابني أخد شقتي اللي في جاردن سيتي».

