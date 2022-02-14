عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريفة ماهر: ابني هددني بقتل زوجي.. ونجلتي استولت على عمارة بملايين.. فيديو

شريفة ماهر
شريفة ماهر

روت الفنانة شريفة ماهر، كواليس أزماتها مع أبنائها خلال الفترة الأخيرة.


وقالت شريفة ماهر خلال لقائها مع الإعلامية نشوى مصطفى، في برنامج «بنت البلد»، على قناة صدى البلد «ابنتي كأن فيه حجر مكان قلبها، أخذت عمارة ملكي في ميدان لبنان قيمتها ملايين، وطلبت مني الطلاق من زوجي»، مضيفة:  «قالتلي تتطلقي من جوزك، وإلا ملكيش حاجة، عشان مش وزير زي والدها».


وأكدت أن زوجها لا يطلب منها أي شئ  «لو أديت لزوجي فلوس مش هحترمه، زوجي شايلني»، مضيفة «ابني بعت ليا ابنه يهددني بقتل ابنتي أو تشويها، وهددنى بقتل زوجي».


وأكملت: «كنت أثق في ابني الذي هددني جدا، لكني صدمت فيه واكتشفت أن مفيش ضمير»، مردفة «ابني أخد شقتي اللي في جاردن سيتي».
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

مناشدة عاجلة من الحكومة لـ المواطنين بشأن كورونا.. فيديو

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بعد تصديق السيسي.. 7 مخالفات تعرض صاحبها للمسائلة وفقا لقانون المالية الموحد

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

بأمر ملكي.. إعدام مصري ارتكب جريمة قتل في السعودية

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

ترشيحاتنا

عامر حسين عن استكمال النسخة الماضية من كأس مصر: ليس قراري

اللقاح والإنجاب.. لجنة كورونا تكشف مستجدات تأثير الفيروس |فيديوجراف

أوكرانيا: لا احتمال لبدء غزو روسي واسع النطاق في الأيام المقبلة

الهلال السعودي يعين رامون دياز مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لـ جارديم

"التنظيم والإدارة": 197 جهة أعلنت عن 19 ألف وظيفة عبر البوابة الحكومية

مناشدة عاجلة من الحكومة لـ المواطنين بشأن كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذيعة قناة الزمالك تشارك في مسلسل قواعد الطلاق الـ45.. صور

فوائد الشمر المغلي.. التخسيس والقولون أبرزها

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

فيديو

والدتها اتهمت الزوج وأسرته.. تفاصيل كاملة لحادث مصرع طبيبة المنوفية آلاء رمضان "فيديو"

400 مليار دولار للتنمية..أبرز تصريحات السيسي في افتتاح “ إيجبس 2022”

مش عارف أخد حقي.. حمو بيكا: "لما ربنا يخدني هستريح".. فيديو

بعد إصابة حمو بيكا به.. تعرف على أعراض وأسباب مرض كرون ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ