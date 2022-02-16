مصرع شخصين انهارت عليهما حفرة أثناء تنقيبهما عن الآثار في سوهاج

لقي شاب عشريني ورجل خمسيني مصرعهما داخل حفرة، أثناء تنقيبهما عن الأثار داخل إحدى المنازل بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بانهيار حفرة داخل إحدى المنازل ووجود متوفيين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء حفر وتنقيب كل من المدعو “قدري. ا. ا - 50 عامًا - عامل، وجلال. م. ا - 26 عامًا - عامل - ويقيمان بذات الناحية”، عن الآثار بمنزل الأول المكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر بمساحة 130 مترًا، إنهارت الحفره عليهما.

وتبين وجود حفرة بعمق حوالي 10 أمتار وبقطر 1.5 متر بغرفه داخليه بالمنزل، وتم استخراج الضحايا من الحفرة، ونقلهما إلى المستشفى المركزي، والتحفظ على أدوات الحفر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.