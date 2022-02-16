محمد صلاح أساسيا.. التشكيل المتوقع لمواجهة إنتر ميلان وليفربول في دوري الأبطال

يحل ليفربول الإنجليزي، بقيادة المحترف المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا اليوم، الأربعاء، على إنتر ميلان الإيطالي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستمثل المواجهة فخا بالنسبة للإنجليز أمام فريق يراه الكثيرون الأفضل في إيطاليا في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل متوقع كالتالي:

أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، تياجو، صلاح، ماني، جوتا.

فيما من الممكن أن يدخل إنتر ميلان بتشكيل كالتالي:

هاندانوفيتش، سكرينيار، دي فريج، باستوني، دومفريس، فيدال، بروزوفيتش، هاكان، بيريسيتش، لاوتارو، دجيكو.

ويخوض كلوب المباراة من دون لاعبين مصابين وفي ظل تقديم ألكسندر أرنولد لأفضل مستوياته حيث صنع 14 هدفا في كل المسابقات.

بينما يخوض فريق "الأفاعي" المباراة في ظل غياب لاعبين مهمين وعقب خسارة صدارة الدوري الإيطالي في الجولة الماضية من المسابقة.

ويغيب عن إنتر في المباراة اللاعب نيكولو باريلا، القطعة الأساسية في خط وسط المدرب، وتعرض اللاعب للطرد في مواجهة ريال مدريد في دور المجموعات.

كما سيفتقد إنتر ميلان عدة عناصر أساسية أخرى في المباراة مثل الأرجنتيني خواكين كوريا، والأوروجوائي ماتياس فيسينو، والألماني روبين جوسينس للإصابة، في حين أن الإيطالي أليساندرو باستوني تعرض لالتواء في مواجهة الكأس أمام روما ولا يزال لحاقه باللقاء محل شك.