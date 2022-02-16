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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..  من يهدد محمد صلاح على لقبه المفضل؟

صدى البلد

أثرت مشكلات وشائعات تجديد تعاقد لاعبنا المصري ونجم ليفربول وهدافه محمد صلاح على شهية اللاعب التهديفية، كما تأثرت نفسية صلاح بعد هزيمة المنتخب في النهائي، وعدم تحقيق صلاح أي بطولة مع المنتخب المصري، خاصة بعدما حمل شارة الكابتن وباتت الأمال معلقة بين قدمي ثالث أفضل لاعبي العالم، وزاد الأمر سوءا مزاحمة عدد من اللاعبين صلاح في إنجازاته الفردية سواء بالدوري الإنجليزي، أو على المستوى الأوروبي.
 

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محرز يقترب من عرش محمد صلاح "الإنجليزي

أحرز الجزائري رياض محرز هدف تقدم مانشستر سيتي، أمام مضيفه سبورتنج لشبونة، أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستطاع محرز أن يسجل هدف التقدم في وقت مبكر، بعد مرور 7 دقائق فقط على بداية المباراة، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله البرتغالي برناردو سيلفا.

وأصبح اللاعب الدولي الجزائري ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف هذا الموسم بين كافة نجوم الدوري الإنجليزي بكافة المسابقات.

وبلغ صاحب الـ30 عاما هدفه الـ17 هذا الموسم، متأخرا عن محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي يعد الأكثر تسجيلا للأهداف هذا الموسم بين لاعبي البريميرليج بواقع 23 هدفا.
وتساوى محرز مع البرتغالي ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول، الذي سجل هو الآخر 17 هدفا حتى الآن.

 

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كريستيانو رونالدو يحتفل بفوز مانشستر يونايتد على برايتون .. صور

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رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

الدون يواصل محاولات اللحاق بصلاح

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في هز شباك فريق برايتون، الذي واجه مانشستر يونايتد على ملعب اولدترافورد، في المباراة المؤجلة من الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الانجليزي، البريمييرليج.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه إلى 9 اهداف، محاولا اللحاق بالمتصدر محمد صلاح صاحب 16 هدفا، حيث يحتل رونالدو المركز الرابع خلف صلاح وجوتا ورحيم ستيرلينج.

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صلاح على القمة رغم صيام التهديف

حافظ النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول على صدارة هدافي الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز رغم غيابه عن التهديف في الجولة الخامسة والعشرين.

وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول وبيرنلي، حيث فاز الريدز بهدف دون رد، ولم يسجل أهدافًا.

تفوق ستيرلينج بالهاتريك

وشهدت الجولة 25 تألق رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، حيث سجل "هاتريك" ضد نورويتش سيتي، ولم يسجل سون هيونج مين نجم توتنهام أهدافًا أمام ولفرهامبتون.

ولم يتمكن ميخائيل أنطونيو لاعب وستهام من التسجيل في الجولة ذاتها خلال مواجهة ليستر سيتي، بينما سجل زميله جارود بوين هدفًا.
وواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صيامه التهديفي في مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، قبل أن يسجل أمام برايتون في الجولة 26.
 

أفضل لاعب في البريمييرليج

وفاز محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب عام 2021 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمييرليج"، وفق نتائج استفتاء أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وحصل صلاح على 60%من إجمالي الأصوات بفارق كبير عن لاعب وسط وست هام ديكلان رايس الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 7%، وحل قلب مانشستر سيتي روبن دياس ثالثاً بنسبة 6%.

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