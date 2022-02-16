كريستيانو رونالدو يحتفل بفوز مانشستر يونايتد على برايتون .. صور

أعرب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عن سعادته بفوز فريقه الشياطين الحمر على نظيره برايتون بهدفين دون رد، امس الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونشر الدون، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورا له من المباراة والاحتفال بهدف الفوز، وعلق: "العودة إلى المسار الصحيح! لا أحد يستسلم وهناك طريقة واحدة فقط للعودة إلى المسار الصحيح: العمل الجاد والعمل الجماعي والعمل الجاد. كل شيء آخر هو مجرد ضوضاء. لنذهب أيها الشياطين! ".



بذلك الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 43 ليصعد للمركز الرابع بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن ويستهام الذي خاض مباراة أقل، بينما توقف رصيد برايتون عند النقطة الـ 33 في المركز التاسع.