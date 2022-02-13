الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول على نظيره بيرنلي بهدف دون رد، في الشوط الأول المباراة التي تقام على تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

جاء هدف ليفربول من كرة ركنية حولها ساديو ماني برأسه نحول المرمى لتأتي لـ فانييو الذي استغل حالة الدربكة داخل منطقة الجزاء وسجل هدف تقدم الريدز في الدقيقة 40.

وعاد النجم المصري محمد صلاح والأسد السنغالي ساديو ماني إلى تشكيل ليفربول الأساسي، بعد غياب أكثر من 40 يوما بسبب مشاركتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط : فابينيو - هندرسون - كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 63 نقطة.

ويستهدف محمد صلاح فك عقدته التهديفية أمام بيرنلي في مباراة اليوم، حيث سجل “مو” هدفا واحد في شباك بيرنلي بقميص نادي ليفربول كان 16 سبتمبر عام 2017، بمسابقة الدوري الإنجليزي.

كما يسعى محمد صلاح للابتعاد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر الترتيب بـ 16 هدفا، بفارق 4 أهداف عن زميله البرتغالي جوتا.