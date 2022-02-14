بعد 25 جولة.. محمد صلاح يكتسح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

انفرد محمد صلاح، نجم ليفربول، بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد مرور 25 جولة منه، برصيد 16 هدفا حتى الآن.



ويقدم محمد صلاح، موسمًا كرويًّا قويًّا للغاية مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي، وهو ما وضعه على قمة هدافي المسابقة حتى الآن بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه البرتغالي "جوتا"، صاحب المركز الثاني بـ 12 هدفا.



ويأتي رحيم ستيرلينج، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الثالث بشأن هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهدا ، ويليه جيمي فاردي، في المركز الرابع برصيد 9 أهداف، ثم الكروي “سون”، مهاجم توتنهام في المركز الخامس بـ 9 أهداف أيضًا.

وكان فريق ليفربول حقق فوزا مهما على بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد فابينيو لليفربول من ركنية في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

ووصل ليفربول للنقطة 54 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الـ14 في المركز الأخير وله 4 مباريات مؤجلة.

وعاد النجم المصري محمد صلاح والأسد السنغالي ساديو ماني إلى تشكيل ليفربول الأساسي، بعد غياب أكثر من 40 يوما بسبب مشاركتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.