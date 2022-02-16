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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

يوم رياضي ترفيهي للعاملين بتجارة بنها.. صور

صدى البلد

نظمت كلية التجارة جامعة بنها يومًا رياضيًا ترفيهيا للعاملين بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول ، وبمشاركة الدكتور سامي غنيمي عميد الكلية ، والأستاذ مصطفى ابو الدهب مدير عام الكلية ، والعاملين فى رعاية الشباب والإدارات المختلفة.

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وتضمنت الفعاليات تنظيم مسابقات رياضية بين العاملين وقام عميد الكلية فى نهاية اليوم بتوزيع الميداليات على الفائزين فى الألعاب المختلفة.
واكد الدكتور سامى غنيمى عميد الكلية على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة الرياضة وتنفيذ الأنشطة الرياضية المتنوعة داخل الكلية .

من ناحية أخرى نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، قافلة طبية بقرية طحانوب بمركز شبين القناطر، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية.
وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود مغربي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وقال الدكتور وليد طلعت، القائم بأعمال عميد الكلية، إن القافلة تضمنت تخصصات علاج طبيعي للأعصاب، والعلاج الطبيعي للعظام، والعلاج الطبيعي للأطفال، وذلك بالتنسيق مع رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأضاف أن القافلة شارك فيها أعضاء لجنة تنمية البيئة والمجتمع بالكلية، وهم الدكتورة هنادي عبد الله، والدكتورة يارا نبيل زكي، والدكتورة رغدة نصر إبراهيم، والدكتورة سمية سراج الدين، والدكتور أحمد سمير، والدكتورة غدير عبد العظيم، وقد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان.

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