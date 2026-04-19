الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 36 من المصابين الفلسطينيين ويدفع بأكثر من 5,590 طنًا مساعدات

واصل الهلال الأحمر المصري خدماته الإنسانية على معبر رفح، استعدادًا لاستقبال الدفعة الـ 36، من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور، فضلًا عن توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، توفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

كما أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 179، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، بحمولة أكثر من 5,590 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: أكثر من 2,680 طنًا سلال غذائية ودقيق، وما يزيد عن 1,170 طنًا ومستلزمات طبية ومواد إغاثية، و1,740 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بأكثر من 7,580 خيمة لإيواء المتضررين، فضلًا عن 11,470 قطعة ملابس، أكثر من 695 بطانية، 240 مرتبة، ما يزيد عن 13,450 مشمع، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 900 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.