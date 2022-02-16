تسريحة شعر بسيطة.. داليا البحيري تتألق في إطلالة شتوية.. شاهد

نشرت الفنانة داليا البحيري صور جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام، وظهرت داليا البحيري في الصورة باطلالة كاجوال شتوية وتسريحة شعر بسيطة.

وقالت الفنانة داليا البحيري، إنها شاركت الفنان هانى رمزي منذ عام ونصف وكان ذلك عبارة عن حلقة وكانوا ضيوف شرف وكان وقت إنتاج مصرى سعودى مشترك.

وأضافت داليا البحيري أنها لم تشارك الفنان هانى رمزي عمل سينمائي منذ فيلم محامى خلع معقبة " بحب اشتغل مع هانى رمزى جدا لأننا أصدقاء على المستوى الشخصى وهو مريح جدا فى الشغل وملوش طلبات كتير وسلس فى التعامل".

ودخلت "داليا البحيرى"، فى نوبة ضحك على الهواء خلال استضافتها مع الاعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية CBC ، وذلك عندما قامت بأداء تمثيلى وعرض الفارق بين "مشية الست والرجل" ليفاجئها الفنان أحمد فتحى بتمشيته مهرولا يتراقص بخلاف ما قدمته عن ثبات مشى السيدات.

وقالت الفنانة داليا البحيرى، إنها تابعت الفنان أحمد فتحى لأول مرة عندما استضافته الإعلامية منى الشاذلى هو وزوجته لافتة إلى أنها تأثرت بشدة من الحلقة وقامت بمشاركتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”