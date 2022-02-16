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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل ابن شقيقه بمج شاي في شبين القناطر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب بالسجن المشدد 7 سنوات، لحداد كريتال مقيم دائرة بمركز شرطة شبين القناطر لقتله ابن شقيقه باستخدام جزء من كوب زجاجي “ مج شاى ”.


تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25888 لسنة 2021 جنايات مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 3128 لسنة 2021 كلى شمال بنها أن المتهم "عمرو ع ع" 36 سنة حداد كريتال، قتل المجنى عليه "عبد المجيد ي ع" عامل عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن قام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "جزء من كوب زجاجي" بأن سدد له طعنة استقرت برقبته قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.


كان مأمور مركز شرطة شبين القناطر، قد تلقى إشارة من مستشفى شبين القناطر المركزي بوصول "ع ي ع" 22 سنة عامل جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة فى الرقبة، وتبين أن الإصابة وقعت نتيجة وقوع مشاجرة بين المجني عليه وعمه.


وتم إخطار مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن عم المجني عليه هو مرتكب الواقعة حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت لمشاجرة إثر خلافات بينهما.


وتمكنت مباحث المركز من القبض على المتهم، وتبين أنه طعن نجل شقيقه في الرقبة بآلة حادة أدت لوفاته ونقلت جثة المجني عليه لمستشفى بنها العام لتشريحها بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة،  وتبين ان المجني عليه تلقى عدد من الطعنات، أودت بحياته في الحال وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات.

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