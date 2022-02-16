وزير الإعلام العماني: إقامة معرض مسقط للكتاب يعكس قدرتنا على التعايش مع الجائحة

قال الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، إنه تم اتخاذ قرار بإقامة معرض مسقط الدولي للكتاب في دروته الـ26 لعام2022، في الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى الخامس من مارس القادم، بعد وضع شروط وإجراءات سيتم الالتزام بها لإنجاح هذه الدورة من المعرض.

وأضاف في كلمته، اليوم الأربعاء، “اتخذنا قرار إقامة المعرض ليكون دليلا على قدرتنا على التعايش مع الجائحة وقدرتنا على الالتزام بالضوابط الاحترازية لضمان عدم انتشار المرض بين المشاركين والجمهور من مرتادي المعرض”.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ 114 فعالية ثقافية، منها ٢٩ فعالية ثقافية لمحافظة جنوب الشرقية /ضيف شرف المعرض هذا العام/، كما يبلغ عدد فعاليات وأنشطة الطفل (85) فعالية، منوهًا إلى أنه تم تقليص الفعاليات الخاصة بالأطفال تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للجائحة.