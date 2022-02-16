عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزير الإعلام العماني: إقامة معرض مسقط للكتاب يعكس قدرتنا على التعايش مع الجائحة

صدى البلد

قال الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، إنه تم اتخاذ قرار بإقامة معرض مسقط الدولي للكتاب في دروته الـ26 لعام2022، في الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى الخامس من مارس القادم، بعد وضع شروط وإجراءات سيتم الالتزام بها لإنجاح هذه الدورة من المعرض.

txt

محاضرات وورش فنية بفرع ثقافة الفيوم

txt

قصر ثقافة الطفل بطنطا يناقش إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف في كلمته، اليوم الأربعاء، “اتخذنا قرار إقامة المعرض ليكون دليلا على قدرتنا على التعايش مع الجائحة وقدرتنا على الالتزام بالضوابط الاحترازية لضمان عدم انتشار المرض بين المشاركين والجمهور من مرتادي المعرض”.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ 114 فعالية ثقافية، منها ٢٩ فعالية ثقافية لمحافظة جنوب الشرقية /ضيف شرف المعرض هذا العام/، كما يبلغ عدد فعاليات وأنشطة الطفل (85) فعالية، منوهًا إلى أنه تم تقليص الفعاليات الخاصة بالأطفال تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للجائحة.

مسقط الدولي بطنطا معرض مسقط الدولي للكتاب عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام ثقافة الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

رئيس الوزراء: سعر الوقود ارتفع فى مصر بنسبة 9.7% رغم زيادته بالخارج بـ 54%

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

حادث الطريق الأوسطي.. الاستعانة بالدفاع المدني لإخراج شخص محاصر بين سيارتي نقل

احذر..السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

بمخزون 100 مليون برميل.. تفاصيل اكتشاف أكبر حقل بترول في مصر

ترشيحاتنا

بـ1.5 مليار دولار.. «ماتيتو» و«سكاتيك» تسعيان لإنشاء محطة تحلية المياه في مصر

انفوجراف.. 3.5 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة بالمحافظات

حادث سيارة يفقدها الوعي.. ندم هند صبري وانفصال والدها الأصعب.. فيديو

قرار رسمي.. تدريس 3 دول في مادة الدراسات بالاعدادية خلال التيرم الثاني

مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي:لن يكون هناك تصعيد ضد أوكرانيا في الأسابيع المقبلة

مدبولي عن الإيجارات القديمة: نعالج الملف بحكمة وتوازن يراعي البُعد الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب المعدة بالأعشاب وأطعمة ومشروبات يجب تجنبها

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..  من يهدد محمد صلاح على لقبه المفضل؟

فيديو

شاهدوا يده بالصدفة.. إنقاذ طفل من عربة قمامة بعد احتجازه 8 ساعات|فيديو

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ