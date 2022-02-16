مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي:لن يكون هناك تصعيد ضد أوكرانيا في الأسابيع المقبلة

أكد مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك تصعيد ضد أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، نفى تشيجوف، الشائعات المتداولة حول "الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال في مقابلة مع قناة "WELT" الألمانية: "يمكنني التأكيد أن الهجوم لن يتم الأربعاء، كما لن يتم في الأسبوع القادم أو بعد أسبوع، كما لا ينتظر أي تصعيد (للوضع على الحدود الروسية الأوكرانية) في الشهر القادم".

ونوه تشيجوف مازحا إلى أن "الحروب في أوروبا نادرًا ما تبدأ يوم الأربعاء".

وكان وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، صرح الاثنين الماضي بأن الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يحدث من دون سابق إنذار.

وشدد على أن لندن تتعامل بجدية مع التقديرات بغزو روسي لأوكرانيا خلال يومين.

كما أعرب هيبي عن قلق عميق إزاء حجم القوة الروسية على حدود أوكرانيا حاليا، مشيرا إلى أن حشد روسيا على حدود أوكرانيا قد يكون لتعزيز موقفها دبلوماسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014، وسحب قوات شاركت فيها،

ويأتي ذلك بعد اعلان الوزارة الروسية، أمس الثلاثاء، أن الوحدات العسكرية الجنوبية والغربية قد بدأت في العودة إلى قواعدها بعد التدريبات المجدولة على الحدود الجنوبية بالقرب من أوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هجوم روسيا على أوكرانيا "لا يزال ممكنا جدا" على الرغم من إعلان موسكو سحب وحدات من قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

ودعا بايدن- خلال مؤتمر صحفي- إلى "إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح" لحل الأزمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة "مهما يحدث" للوضع في أوكرانيا بداية من الدبلوماسية إلى "الرد بحسم".