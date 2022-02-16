برلمان أوروبا يصادق على مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار لـ أوكرانيا

صادق أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، على تقديم مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي المحتمل.

وحسب شبكة “يورو نيوز”، جدد البرلمان الأوروبي دعمه للسيادة الوطنية ووحدة أراضي أوكرانيا، معلنًا عن الموافقة على حزمة مساعدات مالية طارئة بقيمة 1.2 مليار دولار لكييف بعد أن صوت 598 عضوًا لصالحها.

ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي في وقت لاحق من هذا الأسبوع في ستراسبورج.

وتريد المفوضية الأوروبية إرسال 600 مليون يورو إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، في شكل قروض طويلة الأجل بشروط مواتية، للتخفيف من الاضطراب الناجم عن المواجهة الحدودية الروسية.

وأيدت الدول الأعضاء الاقتراح بالفعل، لكن الحصيلة النهائية كشفت تصدعات في الإجماع، فصوت 53 نائبا ضد المساعدة المالية بينما اختار 43 آخرين الامتناع عن التصويت.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، روسيا إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة" لخفض التصعيد، مؤكدة الوقوف بحزم مع أوكرانيا.

وقالت أورسولا، في سلسلة من التغريدات على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "القيادة الروسية تتسبب في هذه الأزمة عمدا.. وإذا اختار الكرملين العنف، فستكون استجابتنا قوية وموحدة".

وأكدت أن "أوروبا استعدت لفرض عقوبات صارمة وشديدة للغاية، والكرملين يعرف ذلك جيدًا".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي قادر على الاستغناء عن الغاز الروسي هذا الشتاء بعد تنويع مصادره، مؤكدة أن إمدادات الغاز الآن بالجانب الآمن بالأحرى.

وأكدت أن أوروبا مستعدة أيضًا في حال استخدام روسيا للطاقة والغاز كسلاح، مشيرة إلى أن العديد من الدول مستعدة لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.

وشددت على وقوف أوروبا بحزم مع أوكرانيا، مستطردة أن الدبلوماسية لم تتكلم بعد بكلماتها الأخيرة.