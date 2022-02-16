قرار رسمي.. تدريس 3 دول في مادة الدراسات بالاعدادية خلال التيرم الثاني

أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات تعليمات عاجلة لموجهي مادة الدراسات الاجتماعية والمعلمين القائمين على تدريس الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الاعدادية قبل أيام من بدء التيرم الثاني المقرر انطلاقه السبت القادم.

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على أنه تقرر تدريس ٣ دول ، هي جمهورية البرازيل الاتحادية - جمهورية نيجيريا الاتحادية - الولايات المتحدة الامريكية لطلاب الصف الثالث الاعدادي خلال التيرم الثاني

خطاب رسمي

وتستعد وزارة التربية والتعليم ، لـ بدء التيرم الثاني وعودة الدراسة في المدارس ابتداءً من السبت القادم الموافق 19 فبراير 2022 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخميس المقبل سيكون آخر أيام إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 بالنسبة لطلاب المدارس في جميع انحاء جمهورية مصر العربية .

وقالت وزارة التربية والتعليم إن جميع الاستعدادات تتم حاليا على قدم وساق ، لـ بدء الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 في المدارس ، من السبت القادم الموافق 19 فبراير 2022 ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة مراجعة موقف المدارس للتأكد من مدى جاهزية المدارس من كافة الاوجه ، لاستقبال الطلاب في التيرم الثاني ، مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم للمدارس لضمان انتظام الترم الثاني