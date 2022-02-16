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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| اليوم.. جامعة عين شمس تشارك فى الإفطار العالمى للمرأة 2022.. انطلاق المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. غدا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم.. جامعة عين شمس تشارك فى الإفطار العالمى للمرأة 2022

يقام الوبينار الافتراضي ( الإفطار العالمى للمرأة ٢٠٢٢ )  اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، بمشاركة نخبة من الأساتذة من مصر والهند وموريشيوس، و ضيف شرف الوبينار أ.د نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق ، مصر، يدير الوبينار أ.د. غادة بسيوني أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وعضو الاتحاد الدولى IUPAC و الدكتورة شاليني س. آريا  من الهند.

 

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية جديده لأعضاء هيئة التدريس.. الأحد

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

١٩ فبراير.. اثار القاهرة تفتح باب الالتماس على نتائج الامتحانات

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن موعد  فتح باب الالتماسات على نتيجة امتحانات الاول للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢.

 

جامعة عين شمس تعلن عن بدء معسكر قادة التطوع.. اليوم

تنظم وحدة التضامن الإجتماعى بجامعة عين شمس معسكر قادة التطوع ، اليوم الأربعاء بمدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين بكلية الحقوق .

 

انطلاق المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. غدا

تنطلق غدا الخميس 17 فبراير المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة التي انطلقت امس الاحد 13 فبراير .

 

جامعة حلوان .. دورات تدريبية للتعليم المدني ٢٠ فبراير

اعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن تنظيمه لدورات تدريبية لتنمية مهارات طلاب الجامعة بكافة الكليات ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة  ، وتتبع هذه الدورات (الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) برنامج التعليم المدنى .

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