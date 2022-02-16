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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة عين شمس تشارك في الإفطار العالمي للمرأة 2022

جامعة عين شمس تشارك
جامعة عين شمس تشارك فى الإفطار العالمى للمرأة 2022

يقام الوبينار الافتراضي ( الإفطار العالمى للمرأة ٢٠٢٢ )  اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، بمشاركة نخبة من الأساتذة من مصر والهند وموريشيوس، و ضيف شرف الوبينار أ.د نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق ، مصر، يدير الوبينار أ.د. غادة بسيوني أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس ،و عضو الاتحاد الدولى IUPAC و الدكتورة شاليني س. آريا  من الهند.

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جامعة عين شمس: نرعى الموهوبين ونوفر بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات فى جميع التخصصات

ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبالتعاون ما بين جامعة عين شمس و الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة و التطبيقية IUPAC ، ومعهد الكيمياء التكنولوجيا ، مومباي ،الهند و مجتمع الأدوية وعلم الذوبان ( Society for Pharmaceutical Dissolution Science) .

ويعد الإفطار العالمي للمرأة ، حدث يقام في شهر فبراير من كل عام بالتزامن مع يوم الأمم المتحدة للنساء والفتيات في العلوم وبهدف إلى الاحتفال بإنجازات "المرأة في العلوم" ،حيث يجتمع الرجال والنساء من جميع أنواع المنظمات العلمية العاملة في جميع مجالات العلوم معًا لمشاركة وجبة الإفطار إما بشكل افتراضي أو شخصيًا.

ويتمثل الهدف المركزي أيضًا في إنشاء شبكة نشطة من الرجال والنساء على حدٍ سواء للتغلب على الحواجز التي تحول دون المساواة بين الجنسين في العلوم.

و يسهل الإفطار العالمي تشكيل المجتمعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتبادل الأفكار والاستراتيجيات بفعالية من أجل التقدم ، وموضوع عام 2022 هو "تمكين التنوع في العلوم".

جامعة عين شمس تشارك فى الإفطار العالمى للمرأة 2022
جامعة عين شمس تشارك فى الإفطار العالمى للمرأة 2022
الإفطار العالمى للمرأة ٢٠٢٢ جامعة عين شمس الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة و التطبيقية IUPAC مجتمع الأدوية وعلم الذوبان

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