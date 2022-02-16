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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

19 فبراير.. آثار القاهرة تفتح باب الالتماس على نتائج الامتحانات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن موعد  فتح باب الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الاول للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢.

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وقال  رجب ، انه سيتم فتح باب الالتماسات على نتيجة امتحان دور يناير ٢٠٢٢ لطلاب مرحلة البكالوريوس بدءا من يوم السبت ١٩ فبراير _ ٢٤ فبراير ، مؤكدا على انه لن يلتفت لأية التماسات بعد هذا الموعد .

على الجانب الخاخر ، وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة باب الالتماسات نتيجة امتحانات الفصل الاول

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