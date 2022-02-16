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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان .. دورات تدريبية للتعليم المدني ٢٠ فبراير

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن تنظيمه لدورات تدريبية لتنمية مهارات طلاب الجامعة بكافة الكليات ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة  ، وتتبع هذه الدورات (الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) برنامج التعليم المدنى .


وصرح اتحاد طلاب جامعة حلوان ان هذه الدورات  مجانية و بشهادات معتمدة من الجامعة ، ونوه الاتحاد الي ان مواعيد تنفيذ دورات التعليم المدنى  هي :


الدورة الأولى من الاحد 20/2 الى الثلاثاء 22/2/2022

و صرحت ادارة الاتحادات الطلابية انه علي الطلاب الراغبين للحجز و الحضور للدورات  التوجه الى ادارة الاتحادات الطلابية بالادارة العامة لرعاية الشباب بمبنى (و) بالدور الثانى

ويهدف برنامج التعليم المدني من خلال الدورات التدريبية الي  تنميه روح المواطنة والهوية المصرية لذي طلاب الجامعات وترسيخ ثقافة التطوع والمشاركه، بجانب تنميه الإتجاهات الإيجابية للحفاظ على المجتمع .

 

جدير بالذكر انه قد أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

 

جامعة حلوان الدورات التدريبية إتحاد طلاب جامعة حلوان الاتحادات الطلابية اتحادات الطلاب دورات تدريبية

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