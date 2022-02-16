سميرة سعيد تطرح أحدث أغنياتها "ما استريحتش"

طرحت الديفا سميرة سعيد.. على اليوتيوب، وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو أغنيتها الجديدة، "ما استريحتش" وهى السادسة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت ان تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

"ما استريحتش " من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى، وأخرجها نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.



يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.. وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى ، و " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

أحتفل شادى ابن الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام ”.

حيث نشر شادى صورة تجمعه بوالدته سميرة سعيد، وعلق عليها قائلاً: “عيد ميلاد يا أمي شكرا لك على التوجيه والدعم.. أحبك أكثر من كل شيء.