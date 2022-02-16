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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : إزالة 70 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقليوب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه كل من اللواء مروان حبيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء عمرو أبو رية مساعد مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة 19 (المرحلة الثانية) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية ميت حلفا بمركز ومدينة قليوب.

تمكنت الحملة من إزالة  70 حالة تعد على مساحة 19496 م2  مكونة من مسلحات خرسانية وأسوار ومنازل سويسي تم رصدها من قبل المتغيرات المكانيه وتمت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات المحافظة والوحدة المحلية وبحضور نائب رئيس مدينة قليوب ومسئول المتغيرات المكانية بالمحافظة وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة للتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد الهجان أن المحافظة تمكنت من رصد الحالات من قبل إدارة المتغيرات المكانية وتم عمل الدراسات الأمنية اللازمة وتمت الإزالة بشكل فوري وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أي مخالفة دون إزالتها أو التعامل معها، مؤكدا أن الحالات التي يتم إزالتها تم رصد بنائها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها أنشئت بالمخالفة على الأرض الزراعية. 

ووجه المحافظ بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة ، محذرا كل من يبني على الأرض الزراعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، مشددا على رؤساء المدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ القليوبية أصدر تعليمات إلى رئيس مدينة قليوب بتنفيذ حملات إزالة على مستوى قرى مركز ومدينة قليوب وعلى الفور قام رؤساء القري بشن حملات إزالة والتي أسفرت عن إزالة 14حالة تعد بقرية بلقس بطريق الجعافرة على مساحة 6000م2 وبقرية طنان تمت إزالة 10حالات بمساحة 3500م2.

وقامت قرية سنديون بإزالة 11 حالة على أراض زراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 1700م2، وقرية ميت حلفا 35 حالة بمساحة 8296م2، وبذلك يصبح إجمالي ما تمت إزالته اليوم 70 حالة بمساحة 19496م2.

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