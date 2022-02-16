ختام فعاليات بطولات الجمهورية للألعاب الجماعية بنين قطاعات الأزهر

اختتمت اليوم الأربعاء، الموافق السادس عشر من فبراير الجارى، فاعليات بطولات الجمهورية للألعاب الجماعية للقطاعات الأربعة ( الإسكندرية – بورسعيد – بني سويف – الأقصر ) والتي اتسمت بروح المنافسة بين منتخبات المناطق على مستوى كافة القطاعات الأربعة وأسفرت نتائجها على صعود منتخبات المناطق التالية:-

أولا في بطولة كرة اليد:-

صعود منطقتي البحيرة والغربية من قطاع الإسكندرية.

ومنطقتى الدقهلية ودمياط من قطاع بورسعيد.

ومنطقتى الفيوم والقاهرة من قطاع بنى سويف.

ومنطقتى أسيوط وأسوان من قطاع الأقصر.

ثانياً بطولة كرة السلة:-

صعود منطقتي كفرالشيخ والغربية من قطاع الإسكندرية.

ومنطقتى الإسماعيلية والمنوفية من قطاع بورسعيد.

ومنطقتى الفيوم والمنيا من قطاع بنى سويف.

ومنطقتى أسيوط وسوهاج من قطاع الأقصر.

ثالثاً بطولة كرة الطائرة:-

صعود منطقتي البحيرة والغربية من قطاع الإسكندرية.

ومنطقتى الدقهلية والمنوفية من قطاع بورسعيد.

ومنطقتى الفيوم والقاهرة من قطاع بنى سويف.

ومنطقتى الأقصر وأسوان من قطاع الأقصر.

رابعاً بطولة كرة القدم:-

صعود منطقتي كفرالشيخ والغربية من قطاع الإسكندرية.

ومنطقتى المنوفية والسويس من قطاع بورسعيد.

ومنطقتى بني سويف والجيزة من قطاع بنى سويف.

ومنطقتى أسيوط وسوهاج من قطاع الأقصر.

جدير بالذكر أن التصفيات النهائية المركزية لهذه البطولات سوف تبدأ فعالياتها في الثالث من شهر مارس المقبل بالمركز الرياضي الدائم بالعاشر من رمضان .