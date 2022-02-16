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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية علاج الصداع بالرياضة بتمارين متعددة

الصداع
الصداع

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن كيفية علاج الصداع بالرياضة حيث أنه من أكثر الطرق الحديثة التى تساعد فى التخلص من الألم.

يرغب كثيرون فى معرفة كيفية علاج الصداع بالرياضة لأنها فكرة جديدة نوعا لذا يرى البعض أنها غريبة حيث أن الرياضة تحتاج لمجهود كبير وهذا من شأنه أن يزيد الإرهاق ولكن في الحقيقة هناك أبعاد كثيرة وراء كيفية علاج الصداع بالرياضة .

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نكشف لكم في هذا التقرير كيفية علاج الصداع بالرياضة وفقا لما جاء في موقع “هيلث لاين”

توجد طرق عديدة لتقليل شدة الصداع منها الأطعمة والأدوية و التدليك وممارسة النشاط البدني وجدت بعض الأحاث الحديثة أن تمرين رفع الساق يزيد من تدفق الدم للمخ مما يساعد فى تحسن الصداع والدوخة.

على سبيل المثال وجدت دراسة أجريت على 91 شخصًا أن 40 دقيقة من ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة ثلاث مرات في الأسبوع كانت أكثر فاعلية من تقنيات الاسترخاء في تقليل حدة الصداع ولكن إحدى أسهل الطرق هي ببساطة زيادة عدد الخطوات التي تقوم بها على مدار اليوم.

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة كيفية علاج الصداع بالرياضة حيث أنه من المعروف أن الصداع ينتج عن المعاناة من مشكلة صحية أخرى فى الجسم كما أن الجميع يعلم أن الرياضة تحسن الصجة الانسان وتساعد فى علاج بعض الأمراض بشرط أن تكون تحت إشراف المختصين ومن هنا تساهم الرياضة فى علاج سبب المعاناة من الصداع .

كما أن الرياضة تعمل على تحسن الدورة الدموية وتدفق الدم للجسم مما يساعد فى وصول الدم كميات كافية لمكان الصداع فى الرأس ومن ثم يزول.

وتعمل الرياضة بشكل اخر فى علاج الصداع الفوري من خلال ممارسة التدليك أو المساج حيث يأخذ المعالجون الفيزيائيون تاريخًا شاملاً لفهمك بشكل أفضل ومصدر الصداع الذي تعاني منه وثم يحددون خطة العلاج والتمارين الرياضية التي تناسبك بشكل أفضل.

وتساعد تمارين اليوجا والاسترخاء والتنفس على علاج صداع خاصة النوع الناتج عن التوتر بشكل خاص بالإضافة إلى تقليل الألم وتحسين نوعية حياتك بشكل عام و تساعد في تقليل حدة الصداع.

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