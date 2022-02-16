نائب محافظ القاهرة يفتتح كوبري مشاة بشارع رمسيس.. الأحد المقبل

يفتتح اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة مفوضا من اللواء خالد عبدالعال صباح يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وضع حجر أساس إقامة كوبرى مشاة شارع رمسيس.

جاء ذلك في حضور النائب أشرف حاتم، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث أكد محمد سعد عامر صاحب الشركة المنفذة لمشروع كوبرى مشاه بشارع رمسيس، أن تدشين كوبري مشاة، جاء استجابة لاستغاثة أهالي منطقة حي الضاهر، بتوفير كوبرى مشاه لتقليل الحوادث، نظراً للتوسعات التى تقوم بها محافظة القاهرة في جميع الأحياء.

وفي السياق ذاته تم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومحمد سعد عامر رئيس شركة القادسية لإقامة عدد من كباري المشاة داخل المحافظة تيسيرا على المواطنين وحرصا على أرواحهم.

وكشف محمد سعد، أن تكلفة مشروع الكوبري بشارع رمسيس وصلت ل١٧ مليون جنية، مشيدًا بجهود ودعم محافظ القاهرة في تسهيل سيادته لكافه العقبات استجابة لمطالب أهالي حي الضاهر.

وباتت الحوادث التي تحدث في شارع رمسيس شبه يومية نتيجة السرعة الزائدة للسيارات وعدم وجود كوبرى المشاة أو مطبات صناعية، وقدموا الأهالي شكاوى عدة مرات، حتى استجاب محافظ القاهرة لطلبهم حفاظاً على أرواح المواطنين، وناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سرعة انشاء كوبري مشاه حفاظا على ارواح المواطنين.