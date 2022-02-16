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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة حلوان عن المجلة العلمية: نستهدف القراء من الباحثين والطلاب

جدير
جدير

أصدرت كلية الصيدلة بجامعة حلوان العدد الأول من مجلة “الكلية صدى صيدلة حلوان”، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور سامح سرور عميد الكلية، وهي مجلة يعدها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وصرح الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان  بأن مجلة الكلية تستهدف فئات متعددة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية، كما تستهدف القراء من خارج الكلية حيث تقدم معلومات طبية وصيدلانية مبسطة تسهم في رفع الوعي الصحي لدي القراء من مختلف الفئات، كما تعد المجلة وسيلة للتعريف بأنشطة وانجازات الكلية المختلفة.

تتضمن المجلة مقالات حول مختلف العلوم الصيدلية، كما تحتوي إشارة إلي أنشطة الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأبحاث العلمية التي تصدر عن أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وكذلك الأنشطة الطلابية التي نفذتها الكلية.

وتناول العدد الأول مقالات حول الكيمياء العضوية والكيمياء التحليلية وأهميتها في مجال الصيدلة، ومقالة عن نبات النييم وفوائده الطبية، ومقالة حول إعادة استخدام الأدوية المعروفة في علاج أمراض جديدة، ومقالة حول علم وظائف الأعضاء والاكتشافات الحديثة فيه. ومقالة حول التهاب القولون التقرحي ومسبباته وأخري عن فيروس الكورونا. كما تضمنت نصائح وارشادات لمرضي السكر.

جامعة حلوان كلية الصيدلة الانشطة الطلابية أعضاء هيئة التدريس حلوان جامعه الدكتور سامح سرور

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