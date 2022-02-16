الشرطة كبست.. موقف محرج خلال فرح ديانا كرزون.. فيديو

قالت الفنانة ديانا كرزون ، إن فرحي تم أثناء انتشار جائحة كورونا في ذلك الوقت لم يكن هناك حفلات أو تجمعات ، مؤكدة أن الأردن لا شيء يعلو بها فوق القانون .

وأضافت ديانا كرزون خلال لقائها في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إنها بعد إتمام زفة فرحها ذهبت لمكان من اجل تلبيس الدبل وان تؤدي مع زوجها معاذ رقصة وبعد ذلك يذهبوا إلي المنزل وفجأة جاءت الشرطة الينا وفي ذلك الحين غضبت جدا .

وأوضحت : إن الشرطة قامت بعدها باستدعاء زوجي وانا كنت بأبكي علشان الشرطة جاءت الينا ، مشيرة إلي أن الشرطة جاءت الينا بسبب انتشار مراسم الفرح علي السوشيال ميديا .