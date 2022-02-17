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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لفلفني.. أغنية أول مرة في التلفزيون من ديانا كرزون وباقة أخرى من الأغاني مع مني الشاذلي.. فيديو

الفنانة ديانا كرزون
الفنانة ديانا كرزون

حلت الفنانة ديانا كرزون ضيفة اليوم في برنامج " معكم منى الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " وتحدث عن حياتها الشخصية وقدمت العديد من الأغاني نعرض لكم ابرزها :

قالت الفنانة ديانا كرزون ، إنها في صغرها كانت تشبه الخواجات مشيرة إلي إنها ولدت في الكويت وبعدها انتقلت عائلتي إلي عمان .

وأضافت  ديانا كرزون ، إن الأكل بالنسبة لي هو العشق والغرام وهو كل حاجة حلوة، مشيرة إلي أنها قبل القدوم إلي البرنامج قامت بطبخ منسف، ومن جانبها مني الشاذلي  قالت "عايزة اكل منسف ناو".


وأوضحت  الفنانة  ديانا كرزون ، إن فرحي تم أثناء  انتشار جائحة كورونا في ذلك الوقت لم يكن هناك حفلات أو تجمعات ، مؤكدة أن الأردن لا شيء يعلو بها فوق القانون .

وقدمت العديد من الأغاني علي مسرح  برنامج "معكم مني الشاذلي " منها " بتونس بيك وأنت معايا ، والليل وسماه ، و اسمر ياحبيب القلب ، وبتنسي الزعلانين ، بالله تصبوا هالقهوه و زيدوها هيل ، وانا مش عارفني ، وأم عيون السود " والجدير بالذكر أنها قدمت أغنية "لفلفني" لأول مرة  في التلفزيون.

منى الشاذلى جائحة كورونا الكويت انتشار جائحة كورونا الفنانة ديانا كرزون الخواجات الاكل

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