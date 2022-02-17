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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علاج السموم والإدمان: الفودو والشبو والاستروكس وحبة الفيل الأزرق مواد مستحدثة

مواد مخدرة تخليقيه
مواد مخدرة تخليقيه

عرض برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " تقرير عن أكثر الحروب شراسة من خلال انتشار المواد المخدرة مثل  "الفودو والشبو والاستروكس وحبة الفيل الأزرق" وما خفي عن الإدمان خصوصا أن جميع ما سبق عبارة عن مخدرات تخليقية .

ومن جانبه قال الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم والإدمان بجامعة القاهرة  ، إن  المواد المخدرة مثل  "الفودو والشبو والاستروكس وحبة الفيل الأزرق" عبارة عن مواد تخليقيه مستحدثة ولم تكن متواجدة في السابق ، لافتا إلي أن الحبة الزرقاء تعطي طاقة وقوي بدنية غير طبيعية بالنسبة إلي الشخص المتعاطي .

وأوضح نبيل عبد المقصود ، إن هذه القوة الناتجة عن الحبة الزرقاء ولا يتحملها جسده وبالتالي يفقد السيطرة علي نفسه وعلي القوة الكامنة في داخله وهذا يؤدي إلي أن الشخص يمكن أن يقتل نفسه دون أن يشعر ويمكنه أن يرتكب جرائم دون أن يشعر .

وفي ذلك السياق أضاف الدكتور وليد رشاد أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ، إن الجرائم البشعة التي حدث الفترة الماضية ارتبطت بالمخدرات التخليقية ، مؤكدا انه يجب أن نفرق بين المتعاطي والمدن لان الخطورة تكمن في المدن الى يتعاطى المخدرات باستمرار بأشكالها المختلفة لأنه دائما ما يبحث عن المخدر الأكثر قوة مثل "الفودو والشبو وحبة الفيل الأزرق".

 

الفيل الازرق القومي للبحوث الاستروكس تعاطي المخدرات جامعة القاهرة المخدرات

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