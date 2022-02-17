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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جابر القرموطى يعود لتقديم برنامج "مانشيت" على شاشة cbc

صدى البلد

كشف الإعلامي جابر القرموطى عن عودته مرة أخرى لتقديم برنامجه “مانشيت” عبر شاشة  cbc.

ونش جابر القرموطى عبر حسابه بموقع تويتر:" صورته من برنامج “مانشيت” وعلق عليها :" قريبا .. الحمد لله".

جابر القرموطى :٢٠٢١ مرت عليا كسنوات 

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن العام الماضي يعتبر الأصعب في حياته، مضيفا أن ٢٠٢١ كانت سنة صعبة وقاسية وكأنها سنوات مرت عليه. 

وأضاف جابر القرموطي، في حوار مع الإعلامية ياسمين، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الجمعة: "عيني بتظهر دايما فيها دموع من قسوة اللي مريت بيه، وإنك تبيع حاجة تملكها في وقت عوزة بتوجع أوي". 

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جابر القرموطي يكشف موعد عودته للإعلام وغلطة عمره (فيديو)

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جابر القرموطي: أنا راجل شورعي.. وأعيش قصة حب حاليا| فيديو

فيما كشف الإعلامي جابر القرموطي، تفاصيل جديدة على حياته الخاصة وميوله، مؤكدا أنه يعشق الحيوانات وخاصة القطط. 

وأضاف جابر القرموطي، في حوار لبرنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة: "أنا راجل شورعي، وصحفي شارع في الأساس، وبحب أنزل الشارع وبين المواطنين دائما، وبحب اصور ما يحدث بكل طبيعية". 

وتابع جابر القرموطي، أنه لديه حب للقطط، وأحب الرفق بالحيوانات، ولدي في منزلي قطة رائعة، متابعا: "أول ما النور بيقل من حواليا تليفوني مش بيرن خالص". 

 

 

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