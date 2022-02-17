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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروطا لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في ما يلي :

1- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش".

 

2- تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد .

 

حالات استحقاق المعاش حال انتهاء الخدمة 

 

كما حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ومنها فى حالة الخروج على المعاش المبكر.

 

حيث جاء البند رقم 7 فى حالات استحقاق المعاش حال انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة “ المعاش المبكر ” ، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:

 

1- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

 2-  توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65%  من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

 3-  أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

 4- تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

 5-  ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

 

و يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.

ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.


 

التأمينات الإجتماعية قانون التامينات الاجتماعيه المعاش المبكر المعاشات تأمين الشيخوخة

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