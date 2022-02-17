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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس قاتل طليقته فى القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة بمحافظة القليوبية حبس قاتل طليقته 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاه مواعيد التجديد القانونية اللازمة. 
وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت اخطارا من  مأمور قسم شرطة الخانكة فى القليوبية بورود بلاغ من الاهالى بالعثور على إحدى السيدات داخل مسكنها بدائرة القسم متوفاه وبها آثار إعتداء بسلاح أبيض.
فتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة طليق المجنى عليها له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم لإنفصال المجنى عليها عن المتهم، وبسؤال شقيق المجنى عليها قرر بتلقيه إتصال هاتفى من المتهم أخبره خلاله بقيامه بقتل شقيقته إنتقاما منها.
وعقب تقنين الإجراءات تم  ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة،وبتخلصه من الأداة المستخدمة " سكين"  بإلقائها بأحد المصارف المائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية، والتصريح بدفن جثة المتوفاه عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

القليوبية محافظة القليوبية المباحث الجنائية تحريات المباحث معلومات جنائية المصارف المائية

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